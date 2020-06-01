В Пензенской области вновь продлили режим повышенной готовности

Array ( [temp] => +11 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 70 р
€ 78 р
Согласно документу, режим повышенной готовности в регионе продлевается до 12 июля. Посмотреть текст можно, перейдя по ссылке.
«В постановление губернатора внесены изменения, предусматривающие торговлю непродовольственными товарами в торговых центрах с учетом рекомендаций Роспотребнадзора на втором этапе», - также сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.
Напомним, Пензенская область вышла на второй этап снятия ограничений 19 июня. Посмотреть перечень организаций, которые возобновили свою деятельность с этого дня, можно ЗДЕСЬ. Обращаем внимание читателей на то, что, несмотря на постепенное смягчение ограничений, по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.