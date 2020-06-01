Излишняя доверчивость пензячки стоила ей двух миллионов

В Пензе 42-летняя женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Правоохранителям она рассказал следующее: ей позвонила незнакомка и представилась сотрудницей банка. Собеседница напугала пензячку рассказом о том, что с ее счетов пытаются похитить деньги. Послушав советы липового работника, женщина сняла с карт 150 тыс. рублей и перевела их на счета пяти абонентских номеров.

Следом дельцы снова объявили, что на горожанку пытаются оформить кредит. Чтобы этого избежать, ей нужно самой занять у банка. Женщина сняла со счета один миллион рублей и перевела их на счета двадцати двух абонентских номеров.

На протяжении нескольких дней незнакомцы обманывали напуганную женщину рассказами о том, что аферисты пытаются украсть ее сбережения. Пензячка перевела свои деньги на якобы безопасные счета, а также, по рекомендации хитрецов,3 установила приложение на смартфон. Всего за четыре дня женщина потеряла два миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

Стражи порядка подчеркивают, что обманщикам важно втянуть собеседника в разговор, чтобы успеть обмануть. Во избежание неприятных ситуаций необходимо сразу же прекращать беседу с незнакомцами.