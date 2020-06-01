В МВД сообщили о личности пензенцев, погибших в страшной аварии в Саранске

В Саранске произошла жуткая авария , которая унесла жизни шестерых человек, среди них оказались трое пензенцев. В пресс-службе управления МВД по Республике Мордовия сообщили подробности трагедии.

ДТП произошло 18 июня, его участниками стали две машины Lada Granta. Одна из них была с пензенскими номерами. В пресс-службе уточнили, что в ней находилось три жителя области 46, 37 и 36 лет.

«В Мордовию они приехали на заработки и трудились на одном из строительных объектов Саранска», - пояснили в ведомстве.

Напомним, столкновение было лобовым, от удара обе машины вспыхнули. Личности шестерых погибших установлены. В машине с логотипом такси находилось три жителя Мордовии – 37-летний водитель, а также 38 и 36-летняя пассажирки.

«В настоящее время назначен ряд экспертиз, возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего ДТП», - добавили в пресс-службе.

Сотрудники ГИБДД просят водителей соблюдать правила дорожно движения, следить за исправностью машины. Помимо этого, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты и другие предметы. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.