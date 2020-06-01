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19.06.2020г.
Здоровье пензенских рабочих будет проверять интеллектуальный тепловизор

Здоровье пензенских рабочих будет проверять интеллектуальный тепловизор

Пт, 19.06.20 11:19
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На проходной литейного завода «МашСталь» появилась система, которая способна за одну секунду измерять температуру тела и определять личность сотрудника. Повышенную температуру оборудование устанавливает с точностью до 0,3 градуса. Это в пять раз быстрее измерений привычным лобным термометром. Цифровое решение с встроенной аналитикой заводу предложил МегаФон.

Пензенский завод «МашСталь» непрерывно работал даже во время всеобщей самоизоляции. На различных участках производства занято более 300 сотрудников. По рекомендациям врачей, эффективный метод сдерживания распространения коронавируса в большом коллективе ­- потоковое измерение температуры тела у всех сотрудников на заводской проходной именно в момент их прихода на работу.

«МегаФон в короткие сроки установил нам интеллектуальный тепловизор. Аналитика с высокой точностью определяет подъем температуры на ранних стадиях заражения, когда человек еще сам может не знать о том, что заболел. Такой мощный санитарный фильтр позволит нам не только сохранять здоровье сотрудников, но и обеспечивать непрерывность производства. В дальнейшем мы сможем совместить тепловизионную аналитику с нашей пропускной системой доступа на предприятие, — сказал генеральный директор ООО «ЛМЗ «МашСталь» Алексей Челноков.

Для измерения температуры тела одного человека на расстоянии 1,5 метра достаточно одной секунды. В случае повышения температуры прозвучит оповещающий сигнал, и сотрудник будет направлен на дополнительную проверку в медпункт. Результат фиксируется в базе данных предприятия, причем маска на лице не помешает обнаружить жар у работника.

«Цифровые экосистемы, которые создает МегаФон, полностью отвечают вызовам времени. Сейчас тепловизионный мониторинг — это не только новый цифровой сервис, но и наш вклад в создание барьера на пути распространения эпидемии», — отметила директор по развитию цифровых проектов Поволжского филиала МегаФона Анна Крегуль.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией МегаФон
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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
09.04.2020 16:19
«Мы живем в невероятно интересное время». Интервью с Ксенией Солдаткиной
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