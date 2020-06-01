Здоровье пензенских рабочих будет проверять интеллектуальный тепловизор

На проходной литейного завода «МашСталь» появилась система, которая способна за одну секунду измерять температуру тела и определять личность сотрудника. Повышенную температуру оборудование устанавливает с точностью до 0,3 градуса. Это в пять раз быстрее измерений привычным лобным термометром. Цифровое решение с встроенной аналитикой заводу предложил МегаФон.

Пензенский завод «МашСталь» непрерывно работал даже во время всеобщей самоизоляции. На различных участках производства занято более 300 сотрудников. По рекомендациям врачей, эффективный метод сдерживания распространения коронавируса в большом коллективе ­- потоковое измерение температуры тела у всех сотрудников на заводской проходной именно в момент их прихода на работу.

«МегаФон в короткие сроки установил нам интеллектуальный тепловизор. Аналитика с высокой точностью определяет подъем температуры на ранних стадиях заражения, когда человек еще сам может не знать о том, что заболел. Такой мощный санитарный фильтр позволит нам не только сохранять здоровье сотрудников, но и обеспечивать непрерывность производства. В дальнейшем мы сможем совместить тепловизионную аналитику с нашей пропускной системой доступа на предприятие, — сказал генеральный директор ООО «ЛМЗ «МашСталь» Алексей Челноков.

Для измерения температуры тела одного человека на расстоянии 1,5 метра достаточно одной секунды. В случае повышения температуры прозвучит оповещающий сигнал, и сотрудник будет направлен на дополнительную проверку в медпункт. Результат фиксируется в базе данных предприятия, причем маска на лице не помешает обнаружить жар у работника.

«Цифровые экосистемы, которые создает МегаФон, полностью отвечают вызовам времени. Сейчас тепловизионный мониторинг — это не только новый цифровой сервис, но и наш вклад в создание барьера на пути распространения эпидемии», — отметила директор по развитию цифровых проектов Поволжского филиала МегаФона Анна Крегуль.