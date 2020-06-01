Губернатор выступит с официальным обращением к жителям Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 июня обратится к жителям региона по поводу перехода на второй этап снятия ограничений, которые были введены из-за пандемии коронавируса.

Об этом он сообщил в официальном аккаунте в Twitter, добавив, что обращение будет во второй половине дня.

«Расскажу о сферах, которые смогут дополнительно возобновить свою работу», - пояснил губернатор.

Сегодня во второй половине дня сделаю обращение по переходу Пензенской области на 2 этап снятия ограничений. Расскажу о сферах, которые смогут дополнительно возобновить свою работу. pic.twitter.com/hdbs4iq3vd — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 19, 2020

Напомним, режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 июня. В первый день лета стало известно о том, что Пензенская область переходит на первый этап снятия ограничений.