Губернатор записал обращение для пензенцев о переходе на второй этап снятия ограничений

Губернатор Иван Белозерцев 19 июня выступил с официальным обращением к жителям региона. Он сообщил о том, что Пензенская область переходит на второй этап снятия ограничений.





Глава региона уточнил, что переход будет плавным, с учетом складывающейся ситуации по распространению коронавирусной инфекции. До полного снятия ограничений необходимо пройти три этапа, причем масочный режим и социальную дистанцию необходимо соблюдать на каждом из них.

Приводим текст обращения полностью.

«Уважаемые жители Пензенской области!

Поздравляю вас с переходом на 2 этап смягчения режима повышенной готовности. Это наша с вами совместная, хотя и неполная, но победа!

Многие ограничения еще сохраняются, в том числе обязательный масочный режим и социальное дистанцирование, самоизоляция для лиц старше 65 лет с тяжелыми хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания, диабетом.

Вместе с тем, приступают к работе музеи и библиотеки с соблюдением ряда условий.

Возобновляют свою деятельность летние веранды, сезонные летние кафе и террасы при стационарных предприятиях общественного питания и придорожных кафе.

Вновь будут открыты рынки и ярмарки непродовольственных товаров, кладбища для посещения и проведения работ.

Также возобновляют работу предприятия торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м. площади торгового зала при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли и соблюдении предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале.

Открываются организации дополнительного профессионального образования взрослых при условии проведения индивидуальных занятий в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, зоопарки, салоны красоты, косметические, СПА-салоны, массажные салоны, солярии.

Кроме того, с ограничениями будут работать гостиницы.

Дорогие земляки! Эпидситуация становится лучше, однако полностью расслабляться не стоит! Необходимо соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование!»