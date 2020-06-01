В Засечном загорелся жилой дом

Как сообщает пресс-служба Пензенского пожарно-спасательного центра, огонь охватил 20 квадратных метров помещения на улице Механизаторов. С огнем боролись три спасателя и одна спецмашина.

О наличии пострадавших ничего не известно. По факту случившегося проводится проверка.

Пензенцев предупреждают о том, что следует осторожно обращаться с огнем, в том числе – при курении. Необходимо постоянно следить за исправностью электропроводки и отопительных приборов. В случае пожара или какой-либо другой чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 101.