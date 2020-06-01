Абоненты Tele2 получат скидку на услуги «Ростелекома»

Tele2 запустила с «Ростелекомом» тарифное предложение «Выгодное решение» в своих салонах. Если клиенты Tele2 впервые подключат одну или несколько услуг «Ростелекома», их ждут скидки на домашний интернет, интерактивное телевидение (IPTV) и домашнее видеонаблюдение, а также бесплатная подписка на цифровой видеосервис Wink.

В рамках тарифа «Выгодное решение» клиенты могут выбрать одно или несколько предложений «Ростелекома» – домашний интернет, IPTV и систему видеонаблюдения. Чем больше услуг подключает клиент в рамках пакета, тем выше скидка на ежемесячную плату. Например, в Московском регионе при покупке одной услуги клиент получает скидку 15%, а при выборе двух – 20%. В качестве дополнительного бонуса в ряде регионов пользователям предоставляется бесплатная подписка на цифровой видеосервис Wink. Предложение действует в салонах Tele2 по всей России, при этом условия акции в различных городах отличаются. Подробности можно посмотреть по ссылке.

Кроме того, в салонах связи Tele2 стала доступна оплата услуг «Ростелекома» без комиссии. Оплатить можно домашний интернет и интерактивное телевидение, стационарный или мобильный телефон. Платеж производится по лицевому счету за интернет или телевидение, а за услуги домашнего телефона или сотовой связи – по номеру телефона. Зачисление внесенных средств происходит мгновенно.

Также в салонах связи Tele2 можно приобрести оборудование «Ростелекома» для облачной услуги «Умный дом». С начала года продажи таких устройств в рознице оператора увеличились в 8 раз. Повышенным спросом пользуются ТВ-приставка Wink и камеры для организации домашнего видеонаблюдения. До 31 августа в розничной сети Tele2 действует специальное предложение, позволяющее получить устройства от «Ростелекома» по особо выгодной цене. Подробнее об акции - на сайте.

Возрастные ограничения – 18+.