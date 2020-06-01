Перед голосованием по поправкам в конституцию может возрасти число мошенничеств

Специалисты Роскачества порекомендовали жителям страны быть особенно внимательными в интернете во время недели голосования по поправкам в Конституцию.

В ближайшие дни в электронном ящике может стать больше спам-писем, в которых будут просить перейти по ссылке и оставить свои данные, сообщает телеканал «360» со ссылкой на ТАСС.

«Как и любой значительный информационный повод, мошенники будут «отрабатывать» его всеми возможными способами: будут происходить фишинговые рассылки, появляться сайты-однодневки о выигрышах призов и так далее», — отметили в ведомстве.

Эксперты Роскачества также отметили приложение «Мобильный избиратель», они считают, что на него могут появиться клоны, цель которых – украсть данные россиян.