Пензенцам рассказали о географии распространения Covid-19 в регионе

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 19 июня сообщила, где в регионе выявили новые случаи коронавируса.

Прирост за сутки составил 75 новых случаев. На 19 июня на первом месте по количеству новых зараженных – Земетчинский район, где обнаружили 19 человек с коронавирусом. На втором – Пенза, здесь – 15 пациентов. Семь положительных тестов на Covid-19 получили жители Каменского района, шесть – Мокшанского района.

По четыре зараженных – в Малосердобинском и Белинском районах, по три – в Нижнеломовском и Колышлейском районах. По два пациента - из Иссинского, Сердобского райнов и из Заречного. В Пензенском, Лопатинском, Вадинском, Лунинском, Спасском и Тамалинском районах - по одному пациенту.

Также в регионе вирус обнаружили у двух человек из Москвы и Астраханской области.

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 41142 человека, а в лабораториях лечебной сети - 78258 человек», - пояснила Дина Черемушкина.

С начала пандемии 4151 пензенец заболел коронавирусом. Режим повышенной готовности в регионе продлили до 21 июня. Пензенцев просят носить маски, мыть руки с мылом и соблюдать соцдистанцию.