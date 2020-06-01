Стало известно, когда пензенские школьники смогут отправиться в летние лагеря

В Пензе состоялось межведомственное совещание, в ходе которого обсудили подготовку летних лагерей для отдыха детей.

Зампред правительства области Олег Ягов сообщил, что все пензенские лагеря готовы открыться 1 июля.

Министр образования региона Александр Воронков уточнил, что всего в области к открытию сезона готовятся 268 организаций, в том числе 14 загородных оздоровительных лагерей, 14 лагерей труда и отдыха, 3 санатория, 266 лагерей с дневным пребыванием детей, 2 палаточных лагеря. В них смогут отдохнуть 15 446 детей, сообщили в пресс-центре регионального правительства.

Он добавил, что по рекомендациям Роспотребнадзора, начать работу можно не раньше третьегно этапа снятия ограничений.

Министр отметил, что проверку Роспотребнадзора уже прошли 108 из 268 организаций. Задержка с получением остальных разрешений связана с напряженным графиком работы и невозможностью выезда специалистов для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Кроме того, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Неверкинском и Шемышейском районе планируют начать работу летней оздоровительной кампании не раньше 15 июля, а в Тамалинском - не раньше августа.

В числе проблемных вопросов по подготовке к летней кампании - получение лицензии на медицинскую деятельность. Такой документ получила «Заря». По лагерям «Строитель» и «Юность» пакет документов на оформление лицензии подготовлен и направлен в региональный минздрав. По остальным лагерям работа ведется.

«Необходимо активизировать работу по получению лицензии всеми лагерями до начала летней оздоровительной кампании 2020 года. Нельзя допустить задержки в этом вопросе», - подчеркнул Олег Ягов.

Отмечается, что педагогический персонал подготовлен. Вожатые впервые прошли обучение в социально-педагогическом колледже по программе «Школа вожатых». Всего их - 400 человек.