В Пензенской области коронавирусом заболел еще один младенец

Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина 19 июня сообщила возраст новых пациентов, у которых обнаружили коронавирус.

Она отметила, что за сутки Covid-19 подтвердился у 75 жителей региона. Среди них – два четырехгодовалых ребенка, дети пяти, семи и двенадцати лет. Также вирус обнаружили у пятимесячного младенца. 17 июня коронавирус был подтвержден у шестимесячного малыша.

Всего, по состоянию на 19 июня в области 4151 житель заразился Covid-19. Пензенцев просят носить маски, мыть руки с мылом и соблюдать соцдистанцию.