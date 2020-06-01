Губернатор: Наша задача – провести голосование по поправкам в Конституцию на высоком уровне

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 июня на совещании с главами администраций районов обсудил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Глава региона обратил внимание на необходимость строгого соблюдения санитарных норм на участках и информирования населения.

«В регионе наработан положительный опыт проведения народного волеизъявления. Наша задача – провести голосование по поправкам в Конституцию на самом высоком уровне. Члены участковой комиссии в полном объеме обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты. Для тех, кто будет голосовать, также предусмотрены маски, одноразовые ручки, дезинфекторы и так далее», - цитирует пресс-центр облправительства Ивана Белозерцева.

Он поручил уделить особое вниманием тем, кто будет голосовать на дому.

Напомним, голосование (18+) будет проходить с 25 июня по 1 июля. Все о процедуре можно узнать в нашем спецпроекте.