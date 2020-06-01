Жители России смогут отдыхать на пляже без масок

Так, требовать от отдыхающих носить медицинские маски на территории пляжей в России не будут, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Россию 1». В Ростуризме напомнили, что текущая ситуация не позволяет отменить на отдыхе все ограничения, однако люди должны сами проявлять определенную ответственность.

Если в гостинице или санатории у кого-то подтвердят COVID-19, то изоляции всех постояльцев опасаться не стоит. В обсерватор места отдыха превращать не будут.