Жители России смогут отдыхать на пляже без масок

Array ( [temp] => +18 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о нововведениях, которые коснутся россиян на отдыхе.
Так, требовать от отдыхающих носить медицинские маски на территории пляжей в России не будут, сообщает телеканал «360» со ссылкой на «Россию 1». В Ростуризме напомнили, что текущая ситуация не позволяет отменить на отдыхе все ограничения, однако люди должны сами проявлять определенную ответственность.
Если в гостинице или санатории у кого-то подтвердят COVID-19, то изоляции всех постояльцев опасаться не стоит. В обсерватор места отдыха превращать не будут.