Александр Воронков о поступлении в колледжи: «Не надо торопиться»

Министр образования Пензенской области Александр Воронков 19 июня на пресс-конференции рассказал о том, как будет проходить единый госэкзамен в регионе.

Он отметил, что все документы, регламентирующие правила проведения ЕГЭ, уже вступили в силу.

Министр напомнил, что выпускники уже получили аттестаты, оценки в которых были выставлены по итогам четвертей и полугодий, а все желающие поступить в учреждения среднего профессионального образования могут это сделать без сдачи ЕГЭ. По его словам, исключением могут быть колледжи, в которых для поступления созданы особые условия.

«На территории Пензенской области все документы и внутренние экзамены, которые есть у колледжей, будут дистанционными. Причем сроки подачи оригиналов продлены до конца года, а копий в электронном виде – до 25 августа. Приемные кампании будут работать до ноября. Не надо торопиться с подачей документов, лучше взвесить свои способности и интересы», - рассказал Александр Воронков.

Министр сообщил, что выпускники 11-х классов, которые хотят поступить в вуз, должны сдавать ЕГЭ. Среди особенностей он отметил то, что русский язык, который в регионе сдают почти 5300 человек, химию и обществознание разделили на два дня.

Также, если школьник по уважительным причинам не сможет попасть на экзамен, у него будет возможность сдать его в резервные или дополнительные дни. Резервный период определен с 3 по 25 июля, а дополнительный – с 3 по 8 августа.

Министр рассказал, что в этом году количество аудиторий увеличилось по сравнению с прошлым, их стало 374. Всего для школьников будут работать 29 пунктов для сдачи ЕГЭ, которые проверили на соответствие санитарным нормам. Также до 30 июня в школы поступят средства индивидуальной защиты, которые были закуплены с помощью областного бюджета.

Глава ведомства напомнил, что 11-классники вправе изменить предметы, которые выбрали до этого, обратившись в государственную экзаменационную комиссию, а результаты экзаменов школьники узнают в течение семи дней.

В случае обнаружения температуры у ребенка, экзамен в этот день он сдать не сможет. Прийти на ЕГЭ он вправе в резервные или дополнительные дни.

Ранее информагенство писало о том, что в региональном минобре опубликовали расписание госэкзаменов.