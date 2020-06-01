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19.06.2020г.
Александр Воронков о поступлении в колледжи: «Не надо торопиться»

Александр Воронков о поступлении в колледжи: «Не надо торопиться»

Пт, 19.06.20 14:34
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Министр образования Пензенской области Александр Воронков 19 июня на пресс-конференции рассказал о том, как будет проходить единый госэкзамен в регионе.

Он отметил, что все документы, регламентирующие правила проведения ЕГЭ, уже вступили в силу.

Министр напомнил, что выпускники уже получили аттестаты, оценки в которых были выставлены по итогам четвертей и полугодий, а все желающие поступить в учреждения среднего профессионального образования могут это сделать без сдачи ЕГЭ. По его словам, исключением могут быть колледжи, в которых для поступления созданы особые условия.

«На территории Пензенской области все документы и внутренние экзамены, которые есть у колледжей, будут дистанционными. Причем сроки подачи оригиналов продлены до конца года, а копий в электронном виде – до 25 августа. Приемные кампании будут работать до ноября. Не надо торопиться с подачей документов, лучше взвесить свои способности и интересы», - рассказал Александр Воронков.

Министр сообщил, что выпускники 11-х классов, которые хотят поступить в вуз, должны сдавать ЕГЭ. Среди особенностей он отметил то, что русский язык, который в регионе сдают почти 5300 человек, химию и обществознание разделили на два дня.

Также, если школьник по уважительным причинам не сможет попасть на экзамен, у него будет возможность сдать его в резервные или дополнительные дни. Резервный период определен с 3 по 25 июля, а дополнительный – с 3 по 8 августа.

Министр рассказал, что в этом году количество аудиторий увеличилось по сравнению с прошлым, их стало 374. Всего для школьников будут работать 29 пунктов для сдачи ЕГЭ, которые проверили на соответствие санитарным нормам. Также до 30 июня в школы поступят средства индивидуальной защиты, которые были закуплены с помощью областного бюджета.

Глава ведомства напомнил, что 11-классники вправе изменить предметы, которые выбрали до этого, обратившись в государственную экзаменационную комиссию, а результаты экзаменов школьники узнают в течение семи дней.

В случае обнаружения температуры у ребенка, экзамен в этот день он сдать не сможет. Прийти на ЕГЭ он вправе в резервные или дополнительные дни.

Ранее информагенство писало о том, что в региональном минобре опубликовали расписание госэкзаменов.

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17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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