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19.06.2020г.
В Спутнике завершается проектирование ТРК «Галактика»

В Спутнике завершается проектирование ТРК «Галактика»

Пт, 19.06.20 14:41
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Сотрудники «Термодома» завершают проектирование ТРК «Галактика». Они проделали большую подготовительную работу.

Специалисты подобрали ключевых арендаторов, определились с внешним видом здания, провели десятки встреч и сотни совещаний. В ближайшее время они покажут пензенцам дизайн-проект внутренних интерьеров, а строительство ТРК начнется уже в этом году.


В «Галактике» разместятся продуктовые и строительные магазины, бутики одежды и обуви. А еще торгово-развлекательный комплекс объединит детей и взрослых, спортсменов и всех, кто любит интересный, активный отдых.

В трехэтажном здании, помимо торговых площадей, появятся:

- зона фуд-корта;
- кинотеатр;
- каток;
- аквапарк (горки, купальная зона, искусственный пляж, зона спа);
- открытый бассейн на крыше ТЦ;
- спортивная зона (тренажерный зал, зал для фитнеса, волейбольные и баскетбольные площадки);
- детская зона (игровые площадки, лабиринт, батуты, веревочный парк, город профессий, скалодром и автодром).

Рядом с торговым комплексом появится парковка, рассчитанная почти на 3000 мест.

Дополнительную информацию о торгово-развлекательном комплексе можно найти на сайте galaktikatrk.ru.

Источник фотографии: фото предоставлено компанией "Термодом"
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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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