В Спутнике завершается проектирование ТРК «Галактика»

Специалисты подобрали ключевых арендаторов, определились с внешним видом здания, провели десятки встреч и сотни совещаний. В ближайшее время они покажут пензенцам дизайн-проект внутренних интерьеров, а строительство ТРК начнется уже в этом году.



В «Галактике» разместятся продуктовые и строительные магазины, бутики одежды и обуви. А еще торгово-развлекательный комплекс объединит детей и взрослых, спортсменов и всех, кто любит интересный, активный отдых.

В трехэтажном здании, помимо торговых площадей, появятся:

- зона фуд-корта;

- кинотеатр;

- каток;

- аквапарк (горки, купальная зона, искусственный пляж, зона спа);

- открытый бассейн на крыше ТЦ;

- спортивная зона (тренажерный зал, зал для фитнеса, волейбольные и баскетбольные площадки);

- детская зона (игровые площадки, лабиринт, батуты, веревочный парк, город профессий, скалодром и автодром).

Рядом с торговым комплексом появится парковка, рассчитанная почти на 3000 мест.

Дополнительную информацию о торгово-развлекательном комплексе можно найти на сайте galaktikatrk.ru.