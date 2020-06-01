В Спутнике завершается проектирование ТРК «Галактика»

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$ 69 р
€ 78 р
Сотрудники «Термодома» завершают проектирование ТРК «Галактика». Они проделали большую подготовительную работу.
Специалисты подобрали ключевых арендаторов, определились с внешним видом здания, провели десятки встреч и сотни совещаний. В ближайшее время они покажут пензенцам дизайн-проект внутренних интерьеров, а строительство ТРК начнется уже в этом году.
В «Галактике» разместятся продуктовые и строительные магазины, бутики одежды и обуви. А еще торгово-развлекательный комплекс объединит детей и взрослых, спортсменов и всех, кто любит интересный, активный отдых.
В трехэтажном здании, помимо торговых площадей, появятся:
- зона фуд-корта;
- кинотеатр;
- каток;
- аквапарк (горки, купальная зона, искусственный пляж, зона спа);
- открытый бассейн на крыше ТЦ;
- спортивная зона (тренажерный зал, зал для фитнеса, волейбольные и баскетбольные площадки);
- детская зона (игровые площадки, лабиринт, батуты, веревочный парк, город профессий, скалодром и автодром).
Рядом с торговым комплексом появится парковка, рассчитанная почти на 3000 мест.
Дополнительную информацию о торгово-развлекательном комплексе можно найти на сайте galaktikatrk.ru.