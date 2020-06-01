В Пензенской области выходные начнутся с аномальной жары

В управлении МЧС по Пензенской области появился оперативный прогноз погоды на 20 июня.

По данным ведомства со ссылкой на Гидрометеоцентр, в регионе ожидается переменная облачность, днем местами пройдет кратковременный дождь. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, а столбик термометра достигнет отметки 25-30 градусов.

Сотрудники МЧС рассылают жителям области SMS с предупреждением о жаре.

Спасатели предупреждают пензенцев о том, что при жаре необходимо проветривать помещения, избегать прямого воздействия солнечных лучей, носить светлую воздухопроницаемую одежду и головные уборы.

«Передвигайтесь не спеша, старайтесь чаще находиться в тени. Не употребляйте пиво и другие алкогольные напитки, так как это приведет к обезвоживанию», - посоветовали сотрудники МЧС.