В Пензе назвали главные фейки о предстоящем голосовании по поправкам

19 июня в Пензе обсудили наиболее распространенные фейки, связанные с подготовкой к общенародному голосованию по поправкам в Конституцию РФ.

Диалог был организован на базе Дома молодежи: региональный координатор корпуса «За чистые выборы» в Пензенской области Андрей Глухов связался с другими участниками обсуждения на платформе Zoom. Перед началом трансляции он рассказал представителям СМИ о трех самых распространенных фейках, которые распространяют перед голосованием.

«Один из них касается эпидобстановки на участках, другой – что наблюдателем сможет стать не каждый человек. Третий фейк связан с тем, что якобы люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) не смогут проголосовать на избирательных участках», - отметил он.

В ходе трансляции высказались три докладчика, первым выступил зампредседателя избиркома Пензенской области Алексей Климухин. Он развеял миф о том, что якобы участвовать в голосовании – небезопасно.

«Должен сказать, что избирательные комиссии, и территориальные (ТИК), и участковые (УИК), активно готовятся к голосованию, которое начнется 25 июня и завершится 1 июля. В ТИКи уже доставили бюллетени. Что касается того, что люди боятся приходить на участки, контактировать с членами избирательных комиссий - сейчас приняты все меры, чтобы защитить всех участников голосования от заражения корнавирусом. По состоянию на 19 июня завершается поставка всех СИЗов (средств индивидуальной защиты) в УИКи», - сообщил замглавы избиркома.

По его словам, в полном объеме приобретены одноразовые перчатки, маски, антисептики, защитные экраны, бесконтактные термометры, одноразовые халаты и другие средства защиты, ведется их распределение.

«На входе в помещение для голосования будут измерять температуру, выдавать комплекты СИЗов - маски, перчатки, ручки. На входе будет коврик антисептический. И правоохранители, представители СМИ, наблюдатели будут обеспечены средствами защиты», - добавил он.

Последующие докладчики – уполномоченный по правам человека Елена Рогова и член Общественной палаты региона Олег Сактирин – также опровергли информацию о том, что будет ограничен доступ людей с ОВЗ на участки и что наблюдателем сможет стать не каждый желающий.