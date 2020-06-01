В 22 регионах страны проверят иммунитет россиян к Covid-19

В июне жителей 22 регионов России проверят на иммунитет к коронавирусу. Участие в исследовании примут дети от года и взрослые, сообщает телеканал «360» со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

Отмечается, что это необходимо для того, чтобы определить особенности эпидемического процесса. Они помогут спрогнозировать развитие ситуации в стране и в ее отдельных регионах и спланировать мероприятия по профилактике коронавируса. Анализы будут делать при помощи тест-систем. Они должны показать наличие или отсутствие антител IgG к вирусу.

Тестировать предложили детей от одного года до 17 лет, а взрослых планируют разделить на шесть групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.