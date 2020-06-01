В Пензенской области ночью в ДТП погиб молодой мужчина

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В границах города Кузнецка Пензенской области ночью 19 июня произошла авария, которая унесла жизнь 30-летнего мужчины.
По данным пресс-службы регионального ГИБДД, трагедия случилась в 2:37 на трассе М-5 «Урал». Столкнулись ВАЗ-2114 с большегрузом MAN, за рулем которого был 41-летний мужчина. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте, а ехавшего с ним 22-летнего пассажира госпитализировали с травмами.
По факту трагедии инспекторы проводят проверку.
Пензенцев просят соблюдать правила дорожного движения и следить за исправностью машины. Кроме того, за рулем нельзя отвлекаться на гаджеты. Каждый маневр должен быть продуманным, потому что любое неверное движение может стоить жизни.