Александр Никишин: Мы обязательно отметим пензенских медиков наградами

В преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин пообщался с журналистами медиахолдинга «Экспресс». Он рассказал, как пандемия Covid-19 отразилась на работе врачей, о постепенном перепрофилировании коек под плановое лечение, а также поздравил медработников с профессиональным праздником.

«Инфекция Covid-19 наложила отпечаток на наш образ жизни, и сегодня мы не можем вместе собраться, пообщаться, поздравить друг друга с Днем медработника. Но, тем не менее, сегодня есть много средств связи, с помощью которых можно общаться, подводить итоги», - отметил министр.

По его словам, формат работы в медучреждениях сейчас меняется практически ежедневно в зависимости от эпидобстановки.

«На этой неделе количество выписываемых по сравнению с числом поступающих в больницы увеличилось в два раза, где-то по 180 выписываем, поступает около 100 человек. Это позволяет нам сокращать число развернутых коек под оказание помощи больным Covid-19, тем самым мы наращиваем объемы оказания плановой медпомощи, которую организовывать необходимо. Сейчас жаркий период, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело его переносят. Около 160 коек уже перепрофилировали под плановое лечение», - сообщил Александр Никишин.

Он добавил, что сейчас осуществляется переход на второй этап снятия ограничений, и регион постепенно возвращается к нормальной жизни.

В преддверии Дня медработника, который в области отметят 21 июня, Александр Никишин обратился к коллегам с поздравлением.

«Я восхищаюсь тем трудом, который наблюдаю. Люди жертвуют всем, идут в очаги заражения, одевая СИЗы (средства индивидуальной защиты), работают в тяжелейших условиях. Это самоотверженный, тяжелый труд. Хотелось бы пожелать, прежде всего, здоровья. Со стороны правительства, губернатора Пензенской области, со своей стороны, конечно, отметим грамотами, благодарностями, другими наградами, которые бы позволили людям почувствовать нашу заботу», - рассказал министр здравоохранения.

Информагентство также присоединяется к поздравлениям. Перед праздником мы подготовили большой материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.