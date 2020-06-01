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19.06.2020г.
Александр Никишин: Мы обязательно отметим пензенских медиков наградами

Александр Никишин: Мы обязательно отметим пензенских медиков наградами

Пт, 19.06.20 15:39
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В преддверии Дня медицинского работника министр здравоохранения Пензенской области Александр Никишин пообщался с журналистами медиахолдинга «Экспресс». Он рассказал, как пандемия Covid-19 отразилась на работе врачей, о постепенном перепрофилировании коек под плановое лечение, а также поздравил медработников с профессиональным праздником.

«Инфекция Covid-19 наложила отпечаток на наш образ жизни, и сегодня мы не можем вместе собраться, пообщаться, поздравить друг друга с Днем медработника. Но, тем не менее, сегодня есть много средств связи, с помощью которых можно общаться, подводить итоги», - отметил министр.

По его словам, формат работы в медучреждениях сейчас меняется практически ежедневно в зависимости от эпидобстановки.

«На этой неделе количество выписываемых по сравнению с числом поступающих в больницы увеличилось в два раза, где-то по 180 выписываем, поступает около 100 человек. Это позволяет нам сокращать число развернутых коек под оказание помощи больным Covid-19, тем самым мы наращиваем объемы оказания плановой медпомощи, которую организовывать необходимо. Сейчас жаркий период, люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями тяжело его переносят. Около 160 коек уже перепрофилировали под плановое лечение», - сообщил Александр Никишин.

Он добавил, что сейчас осуществляется переход на второй этап снятия ограничений, и регион постепенно возвращается к нормальной жизни.

В преддверии Дня медработника, который в области отметят 21 июня, Александр Никишин обратился к коллегам с поздравлением.

«Я восхищаюсь тем трудом, который наблюдаю. Люди жертвуют всем, идут в очаги заражения, одевая СИЗы (средства индивидуальной защиты), работают в тяжелейших условиях. Это самоотверженный, тяжелый труд. Хотелось бы пожелать, прежде всего, здоровья. Со стороны правительства, губернатора Пензенской области, со своей стороны, конечно, отметим грамотами, благодарностями, другими наградами, которые бы позволили людям почувствовать нашу заботу», - рассказал министр здравоохранения.

Информагентство также присоединяется к поздравлениям. Перед праздником мы подготовили большой материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
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29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
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13.04.2020 15:29
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