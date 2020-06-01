В Пачелмском районе внук угрожал бабушке напильником из-за денег

В Пачелмском районе Пензенской области осудили мужчину, который вымогал деньги у бабушки и угрожал убить ее, прабабушку и самого себя.

Установлено, что сельчанин в декабре прошлого года увлекся азартными играми. Сделав ставку на спортивные события, он проиграл 70 тыс. рублей и одолжил деньги у знакомой для погашения долга. Чтобы расплатиться с девушкой, мужчина иногда просил деньги у родителей или подрабатывал грузчиком. Когда ему оставалось заплатить ей 43 тыс. рублей, она попросила вернуть всю сумму. Тогда, взяв напильник, игрок приехал к бабушке и прабабушке.

«Под угрозой применения насилия стал требовать денег. При этом он сказал бабушке, что если она не найдет деньги, то он убьет ее, прабабушку и себя самого», - сообщили в пресс-службе Пачелмского районного суда Пензенской области.

В это время в дом через окно пробрался отец злоумышленника, который помог задержать вымогателя и передать его сотрудникам полиции.

Свою вину мужчина признал и раскаялся. Бабушка попросила строго не наказывать нерадивого внука, ему присудили один год тюрьмы. Приговор вступил в законную силу.