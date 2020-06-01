Пензенский зоопарк вновь открывает свои двери для гостей

В Пензе с 20 июня начинает работать зоопарк. Об этом работники сообщили в официальной группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники уточнили, что гостей в зоопарке ждут с 8:00 до 21:00.

«Кассы будут работать до 20:00. Обязательное условие нахождения в зоопарке – ношение маски. Пожалуйста, не пренебрегайте этим, и тогда зоопарк будет работать. Мы будем очень рады видеть вас», - рассказала представительница зоопарка.

Она напомнила, что кормить животных нельзя. Если пензенцы все же принесли угощение для питомцев, то его можно оставить в специальном контейнере на кассе.

Напомним, зоопарк закрывали из-за пандемии коронавируса. 19 июня губернатор Иван Белозерцев подписал постановление о переходе на второй этап снятия ограничений, согласно которому разрешено открывать это учреждение с соблюдением всех мер безопасности.