Пензенец убил сына в попытке защитить себя и супругу

Установлено, что 17 января отец и сын весь день ругались. Причиной конфликта стало то, что младший член семьи требовал деньги и угрожал семье канцелярским ножом. Горожанин, защищая себя и супругу, схватил сына за шею, из-за чего тот погиб.

Пенсионер свою вину признал. Он пояснил, что не хотел убивать своего ребенка. Как отметили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, сын неоднократно угрожал родственникам ножом и топором, а также часто выпивал и употреблял наркотики.

Мужчину осудили на один год. Приговор вступил в законную силу.