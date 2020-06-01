Пензенец убил сына в попытке защитить себя и супругу

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Пензе осудили 69-летнего мужчину за убийство сына при превышении самообороны.
Установлено, что 17 января отец и сын весь день ругались. Причиной конфликта стало то, что младший член семьи требовал деньги и угрожал семье канцелярским ножом. Горожанин, защищая себя и супругу, схватил сына за шею, из-за чего тот погиб.
Пенсионер свою вину признал. Он пояснил, что не хотел убивать своего ребенка. Как отметили в пресс-службе Ленинского районного суда Пензы, сын неоднократно угрожал родственникам ножом и топором, а также часто выпивал и употреблял наркотики.
Мужчину осудили на один год. Приговор вступил в законную силу.