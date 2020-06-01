Иван Белозерцев поздравил медработников по видеосвязи

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 19 июня на совещании с медучреждениями региона в режиме онлайн поздравил их работников с наступающим профессиональным праздником.

«От работы медиков зачастую зависит не только здоровье, но и судьба человека. На них возлагают большие надежды и доверяется самое дорогое – жизнь. Нередко от врачей ждут настоящего чуда, счастливого спасения. И наши доктора, как правило, оправдывают такие высокие ожидания», - цитирует главу региона пресс-служба областоного минздрава.

По его словам, в этом году медработники проходят серьезное испытание из-за пандемии коронавируса. Иван Белозерцев отметил, что у пензенских врачей - высокое чувство ответственности, профессионализм и желание помочь людям.

«Я горжусь вами, теми людьми, кто сегодня работает в системе здравоохранения. Вами гордятся люди, которые сегодня находятся на больничной койке, те, кого вы спасли от новой коронавирусной инфекции», - подчеркнул губернатор.

Напомним, День медработника сотрудники сферы здравоохранения отметят 21 июня.