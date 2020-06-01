В УЖКХ Пензы решат, нужен ли светофор на перекрестке ул. Славы и Урицкого

В информационное агентство «Пенза-Пресс» поступил ответ от мэрии по обращению жительницы города, которая призвала обеспечить безопасность на обновленной набережной Суры.

Напомним, пензячка просила поставить ограждения у воды, чтобы люди не смогли упасть в нее, а также увеличить количество урн и установить светофор на перекрестке улиц Славы и Урицкого.

«Установленные на нижней прогулочной зоне набережной реки Суры болларды служат декоративным элементом в целях визуального разделения линии воды и прогулочной зоны. Проектной документацией не было предусмотрено устройство ограждения, так как нижняя зона является прогулочной и не предусматривает проезд по ней на каком-либо транспорте», - сообщается в официальном ответе за подписью вице-мэра Олега Денисова.

Также в администрации города отметили, что письмо с просьбой рассмотреть возможность установки светофора на перекрестке направили в городское управление ЖКХ. А мусорные урны на набережной вновь установили 10 июня: они были убраны на зимний период.