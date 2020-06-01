Объем отгрузки пензенских товаров вырос на 15,1%

В министерстве сельского хозяйства Пензенской области сообщили о том, что за пять месяцев 2020 года объем отгруженных товаров собственного производства в регионе составил 17,4 млрд рублей.

В ведомстве отметили, что это на 15,1% больше, чем за аналогичный период 2019-го. В частности, на 21% вырос объем отгрузки консервированного мяса и мясной продукции, на 14,8% - молочной.

Хлебобулочных и кондитерских изделий за пять месяцев отгрузили на 1,6 млн рублей, или на 22,5% больше. На 9% увеличилась отгрузка сахара и готовых кормов для животных.

Ранее в министерстве также назвали продукты, цены на которые в Пензенской области являются самыми низкими в ПФО.