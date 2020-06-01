Скончался пензенский тренер по футболу

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В Пензе на 55 году жизни скончался тренер по футболу Петр Аббакумов.
Похороны спортсмена состоятся 21 июня.
«Коллектив министерства физической культуры и спорта области выражает глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Петра Александровича», - сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
За годы своей работы Петр Аббакумов вырастил не одно поколение профессиональных спортсменов, которые играли за команды мастеров «Зенит», «Волга» и «Звезда».
Воспитанники Петра Александровича нередко становились призерами и победителями Пензенской области по футболу и мини-футболу, а в составе сборной команды школы №8 юные спортсмены занимали призовые места по мини-футболу в Приволжском федеральном округе. Многие из них пошли по его стопам и стали тренерами.