В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство

В Пензе продолжается процедура банкротства специализированного муниципального предприятия «Пензалифт». Оно занимается обслуживанием лифтов, кроме того, некоторое время на нем находился муниципальный электрический транспорт, который достался «по наследству» от разорившегося МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы».

По данным Арбитражного суда Пензенской области, в начале мая в отношении «Пензалифта» завершилась процедура наблюдения. Предприятие признали банкротом и открыли на полгода конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначили Рустама Махмудова, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». За счет должника ему обозначена зарплата в 30 тысяч рублей.

В суд с требованием признать предприятие банкротом обратился бизнесмен Рамиль Манафов. Он сообщил, что «Пензалифт» должен ему около 33 млн рублей с учетом пени, неустойки и уплаты госпошлины.

«Указанная задолженность подтверждена вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Пензенской области, которая, в соответствии с договором цессии (уступки прав требования) от 28.06.2019, передана цедентом муниципальным унитарным предприятием «Пассажирские перевозки г. Пензы» индивидуальному предпринимателю Манафову Рамилю Решатовичу. Настоящий договор заключен в соответствии с итоговым протоколом торгов в форме публичного предложения по продаже прав требования МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы», - отмечается в материалах дела.

Стоит отметить, что «Пензалифт» был на гране банкротства несколько раз, а один из его руководителей оказался на скамье подсудимых за сокрытие денег организации. Контрольно-счетная палата выявляла многочисленные нарушения в финансовой деятельности. Чтобы спасти предприятие, его даже предлагали приватизировать. Почему банкротство все же допустили – большой вопрос к чиновникам горадминистрации.