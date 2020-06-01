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19.06.2020г.
В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство

В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство

Пт, 19.06.20 17:13
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В Пензе продолжается процедура банкротства специализированного муниципального предприятия «Пензалифт». Оно занимается обслуживанием лифтов, кроме того, некоторое время на нем находился муниципальный электрический транспорт, который достался «по наследству» от разорившегося МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы».

По данным Арбитражного суда Пензенской области, в начале мая в отношении «Пензалифта» завершилась процедура наблюдения. Предприятие признали банкротом и открыли на полгода конкурсное производство.

Конкурсным управляющим назначили Рустама Махмудова, члена Ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Лига». За счет должника ему обозначена зарплата в 30 тысяч рублей.

В суд с требованием признать предприятие банкротом обратился бизнесмен Рамиль Манафов. Он сообщил, что «Пензалифт» должен ему около 33 млн рублей с учетом пени, неустойки и уплаты госпошлины.

«Указанная задолженность подтверждена вступившими в законную силу решениями Арбитражного суда Пензенской области, которая, в соответствии с договором цессии (уступки прав требования) от 28.06.2019, передана цедентом муниципальным унитарным предприятием «Пассажирские перевозки г. Пензы» индивидуальному предпринимателю Манафову Рамилю Решатовичу. Настоящий договор заключен в соответствии с итоговым протоколом торгов в форме публичного предложения по продаже прав требования МУП «Пассажирские перевозки г. Пензы», - отмечается в материалах дела.

Стоит отметить, что «Пензалифт» был на гране банкротства несколько раз, а один из его руководителей оказался на скамье подсудимых за сокрытие денег организации. Контрольно-счетная палата выявляла многочисленные нарушения в финансовой деятельности. Чтобы спасти предприятие, его даже предлагали приватизировать. Почему банкротство все же допустили – большой вопрос к чиновникам горадминистрации.

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16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
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