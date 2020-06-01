В Кузнецке подросток упал с пешеходного моста

В городе Кузнецке Пензенской области прокуратура проводит проверку по факту падения подростка с пешеходного моста.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, 18 июня ребенок получил травмы из-за того, что упал с моста над железнодорожными путями между ул. Свердлова и Республики.

Сотрудники прокуратуры установят личность потерпевшего, проверят соответствие моста требованиям законодательства, а также оценят работу органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - добавили в ведомстве.