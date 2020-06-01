Главврач КИМа записал видеопоздравление в преддверии Дня медработников

«От всего сердца, от всего нашего коллектива хочу поздравить вас с наступающим Днем медицинского работника. В этом году как никогда медработники показали, что медицина в России жива, что она может бороться с самыми сложными заболеваниями на высоком уровне. Наши врачи, наши медсестры, санитары приложили максимум усилий и проявили большой героизм при работе с этими больными», - подчеркнул главврач медучреждения.

Сергей Рыбалкин пожелал пензенским медработникам крепкого здоровья, большого оптимизма и успехов в работе.

Ранее информагентство сообщало о том, что медиков с наступающим праздником по видеосвязи поздравил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Информагентство также присоединяется к поздравлениям. Перед праздником мы подготовили большой материал, героями которого стали семь сотрудников из разных медучреждений области. Они рассказали, как пришли в профессию, как справляются со стрессом и что считают лучшей наградой за труд. Почитать серию блиц-интервью можно ЗДЕСЬ.