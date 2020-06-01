Сирота из Заречного получила квартиру только после жалобы прокурору

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В городе Заречном Пензенской области 18-летняя девушка обратилась в прокуратуру с заявлением о нарушении ее жилищных прав.
Установлено, что зареченка в июне 2017 года была включена в список детей-сирот, которых положено обеспечить жильем. Однако по достижении совершеннолетия полагающиеся квадраты она не получила и продолжала жить в квартире опекуна.
Прокурор обратился в суд с заявлением о том, чтобы администрация закрытого города обеспечила сироту благоустроенным жилым помещением.
Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, иск удовлетворили в полном объеме. Мэрия предоставила девушке квартиру.