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19.06.2020г.
В Пензе подготовили мероприятия ко Дню памяти и скорби. АФИША

В Пензе подготовили мероприятия ко Дню памяти и скорби. АФИША

Пт, 19.06.20 17:46
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В Пензенской области в День памяти и скорби, который состоится 22 июня, запланировали несколько мероприятий. Они пройдут как в онлайн, так и в оффлайн режиме.

Оффлайн мероприятия

20 июня в 9 и 11 часов пензенцы смогут принять участие в международном субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений. Они пройдут на мемориале, установленном в память о воинах, ушедших на фронт из селиксенских лагерей и на Мироносицком кладбище.

С 21 по 23 июня в селах Малая Ижмора, Пашково и Долгово Земетчинского района состоится открытие памятников и памятных знаков на ранее неизвестных захоронениях летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

22 июня в 4:00 на памятнике пограничникам, павшим при исполнении воинского долга, в сквере им. Дзержинского, а также на Монументе воинской и трудовой Славы на площади Победы пройдет акция «Свеча памяти». На площади Победы в 12:00 состоится церемония возложения венков и цветов, а в 12:15 – всероссийская минута молчания. В это же время она пройдет на площади им. Ленина.

В храме Михаила Архангела на площади Победы в 11:30 пройдет поминальный молебен по погибшим в Великой Отечественной войне. В 13:00 на Монументе воинской и трудовой Славы состоится всероссийская акция «Красная гвоздика».

Завершатся оффлайн мероприятия в 19:00 в Комсомольском парке и на ул. Крондштатской, 1. Там пензенцы под открытым небом смогут посмотреть документальный фильм «Простые главные слова. Судьба человека» (12+) и кинофильм «Судьба человека» (12+).

Стоит отметить, что все мероприятия пройдут с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Онлайн мероприятия

С 20 по 22 июня на сайте Деньпамяти.рф можно будет увидеть, сколько свечей было зажжено по всей стране. Отмечается, что каждая зажженная свеча – это один рубль на организацию медицинской помощи ветеранам. Пензенцы также могут зажечь свою свечу памяти и поделиться этой информацией с друзьями в соцсетях, чтобы они могли к ним присоединиться.

22 июня в 10:00 пройдет сразу несколько мероприятий. В группах «Пензаконцерта» в соцсетях состоится марафон «Поклонимся великим тем годам», в его рамках желающие смогут посмотреть выступление артистов.

На сайтах библиотеки им. Лермонтова, министерства культуры и туризма области, а также в их официальных аккаунтах в соцсетях покажут видеосюжеты о Великой Отечественной войне. Там же пройдет сетевая акция «Свеча памяти».

На портале литературного музея и в группах соцсетях можно будет посмотреть документальный фильм «22 июня. Первые четыре часа» (16+).

В 11:00 на сайте музея-усадьбы В. Г. Белинского и в сообществах учреждения в Сети опубликуют видеоролик чтения стихотворений о войне учениками школ города Белинский.

В 12:00 на портале «Культура.РФ» пензенцы смогут посмотреть онлайн-трансляцию музыкального спектакля «Только очень жди» (12+) по пьесе Константина Симонова в исполнении Губернаторской симфонической капеллы под управлением Заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского.

В 13:00 можно будет увидеть фото и видеоматериалы о первом дне Великой Отечественной войны на сайте пензенского краеведческого музея.

На 14:00 запланировано два мероприятия. В официальных аккаунтах Дома народного творчества в соцсетях опубликуют выступления участников областного молодежного онлайн-фестиваля патриотической песни «Катюша». А в группе «Пензенское музыкальное училище/колледж» в соцсети «ВКонтакте» жители региона увидят онлайн-концерт лауреатов Межрегионального конкурса «Песни, рожденные в боях».

Завершится онлайн-программа в 15:00. Пензенцы смогут посетить видеоэкскурсию по выставке к 75-летию Победы «День памяти и скорби» на официальной странице картинной галереи им. К.А. Савицкого.

Возрастные ограничения на все мероприятия – 0+.

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С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
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01.06.2020 17:46
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29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
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14.05.2020 17:31
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30.04.2020 15:41
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29.04.2020 18:12
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27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
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22.04.2020 18:03
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22.04.2020 12:51
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13.04.2020 15:29
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