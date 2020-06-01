19 июня в правительстве Пензенской области состоялось заседание координационного совета по обеспечению правопорядка, в ходе которого губернатор Иван Белозерцев призвал снизить давление на бизнес со стороны контролирующих органов.

По словам министра экономики Пензенской области Сергея Капралова, разработан и утвержден план междведомственного взаимодействия по легализации бизнеса. Он предусматривает налоговые льготы и послабления для предпринимателей. В частности, это налоговые каникулы для впервые зарегистрированных бизнесменов в производственной, социальной, научной сферах, а также оказывающих бытовые услуги.

Эта мера позволит в течение двух налоговых периодов не платить налоги по упрощенной и патентной системам налогообложения, отметили в пресс-центре облправительства. Ожидается, что это повлечет за собой рост числа физлиц, которые впервые регистрируются как предприниматели.

Также в ходе совещания напомнили, что с 1 июля заработает система налогообложения для самозанятых граждан.

«По нашим данным, в регионе порядка 11 тысяч человек смогут зарегистрироваться как самозанятые», - сообщил министр.

Губернатор Иван Белозерцев призвал снижать давление на бизнес.

«Зампреду областного правительства Денису Бубнову, министерству экономики вместе с контрольно-надзорными органами и представителями бизнеса нужно проанализировать ситуацию и выработать эффективные совместные меры. Здесь должна быть золотая середина. Проверки нужны, но их безосновательность неуместна», - подчеркнул глава региона.

Он поручил начальнику управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Пензенской области Вадиму Нуртдинову активнее содействовать в выявлении фактов нелегального предпринимательства и теневой занятости. Также Иван Белозерцев обратил внимание правоохранительных органов на проблему нелегальных частных автобусных перевозок и такси.



«Работа проводится большая, спасибо вам за нее. Убедительно прошу призвать ваших коллег к еще более продуктивной деятельности по этому и другим направлениям», - сказал он.