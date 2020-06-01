В Пензе монтажник проткнул глаз во время работы

В Пензе возбудили уголовное дело по факту травмирования 45-летнего сотрудника на производстве.

По данным следствия, 19 мая монтажник выполнял работы по шлифовке подпорной стены реконструируемого моста через реку Суру. Для этого он использовал пневматическую угловую шлифовальную машину.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, мужчина получил проникающее ранение в глаз. Отмечается, что травмирование может быть связано с нарушениями правил охраны труда.

Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.