Телефонные мошенники обманули жительницу Пензы на два миллиона рублей

Излишняя доверчивость - удовольствие дорогое. В этом убедилась еще одна жительница Пензы. Легковерность обошлась ей в сумму около двух миллионов рублей. Именно столько она перевела телефонным мошенникам. Сейчас поиском злоумышленников занимаются полицейские.

Как лишиться всех сбережений за несколько дней? Об этом может рассказать жительница Пензы, которая попалась на уловку телефонных мошенников. Для обмана они выбрали уже избитую схему - женщине позвонили с неизвестного номера. Незнакомая девушка представилась сотрудницей крупного банка и рассказала о том, что со счетов потерпевшей кто-то пытается снять крупную сумму денег. Естественно, чтобы защитить свои сбережения, женщине нужно перевести их на другие счета. Потерпевшая сняла с трех своих карт 150 тысяч рублей и отправила их мошенникам. Не насторожило ее даже то, что деньги попросили перевести на пять номеров мобильной связи.

«Когда я осознала, что меня обманули, у меня возник вопрос, где были вообще мои мозги, когда я переводила деньги каким-то незнакомым людям?» - рассказала потерпевшая.

Как оказалось, это было только начало. Мошенники решили не ограничиваться полученной суммой и на протяжении нескольких дней они звонили женщине и давали инструкции по переводу денег. Также они сообщили потерпевшей, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и для предотвращения этого, ей нужно самой оформить кредит. Она последовала инструкциям, сняла со счета в банке миллион рублей и перевела их на счета 22 абонентских номеров.

«В следующие несколько дней гражданку продолжили беззастенчиво обманывать. Она поверила, что мошенники пытаются снять все ее сбережения со счетов в другом банке и перевела эти средства на, якобы безопасные счета, а также установила на свой мобильный телефон приложение. В итоге за четыре дня жительница Пензы перечислила мошенникам два миллиона рублей и только после этого поняла, что ее обманули», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников. Также они напоминают, что настоящие сотрудники банка не станут звонить и сообщать о подозрительных операциях. Такие платежи блокируются автоматически, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.