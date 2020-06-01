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20.06.2020г.
Телефонные мошенники обманули жительницу Пензы на два миллиона рублей

Телефонные мошенники обманули жительницу Пензы на два миллиона рублей

Пт, 19.06.20 20:42
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Излишняя доверчивость - удовольствие дорогое. В этом убедилась еще одна жительница Пензы. Легковерность обошлась ей в сумму около двух миллионов рублей. Именно столько она перевела телефонным мошенникам. Сейчас поиском злоумышленников занимаются полицейские.

Как лишиться всех сбережений за несколько дней? Об этом может рассказать жительница Пензы, которая попалась на уловку телефонных мошенников. Для обмана они выбрали уже избитую схему - женщине позвонили с неизвестного номера. Незнакомая девушка представилась сотрудницей крупного банка и рассказала о том, что со счетов потерпевшей кто-то пытается снять крупную сумму денег. Естественно, чтобы защитить свои сбережения, женщине нужно перевести их на другие счета. Потерпевшая сняла с трех своих карт 150 тысяч рублей и отправила их мошенникам. Не насторожило ее даже то, что деньги попросили перевести на пять номеров мобильной связи.

«Когда я осознала, что меня обманули, у меня возник вопрос, где были вообще мои мозги, когда я переводила деньги каким-то незнакомым людям?» - рассказала потерпевшая.

Как оказалось, это было только начало. Мошенники решили не ограничиваться полученной суммой и на протяжении нескольких дней они звонили женщине и давали инструкции по переводу денег. Также они сообщили потерпевшей, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и для предотвращения этого, ей нужно самой оформить кредит. Она последовала инструкциям, сняла со счета в банке миллион рублей и перевела их на счета 22 абонентских номеров.

«В следующие несколько дней гражданку продолжили беззастенчиво обманывать. Она поверила, что мошенники пытаются снять все ее сбережения со счетов в другом банке и перевела эти средства на, якобы безопасные счета, а также установила на свой мобильный телефон приложение. В итоге за четыре дня жительница Пензы перечислила мошенникам два миллиона рублей и только после этого поняла, что ее обманули», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников. Также они напоминают, что настоящие сотрудники банка не станут звонить и сообщать о подозрительных операциях. Такие платежи блокируются автоматически, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
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