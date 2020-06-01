Телефонные мошенники обманули жительницу Пензы на два миллиона рублей

Array ( [temp] => +15 [weatherType] => ясно [image] => https://yastatic.net/weather/i/icons/blueye/24/skc_n.png )
$ 69 р
€ 78 р
Как лишиться всех сбережений за несколько дней? Об этом может рассказать жительница Пензы, которая попалась на уловку телефонных мошенников. Для обмана они выбрали уже избитую схему - женщине позвонили с неизвестного номера. Незнакомая девушка представилась сотрудницей крупного банка и рассказала о том, что со счетов потерпевшей кто-то пытается снять крупную сумму денег. Естественно, чтобы защитить свои сбережения, женщине нужно перевести их на другие счета. Потерпевшая сняла с трех своих карт 150 тысяч рублей и отправила их мошенникам. Не насторожило ее даже то, что деньги попросили перевести на пять номеров мобильной связи.
«Когда я осознала, что меня обманули, у меня возник вопрос, где были вообще мои мозги, когда я переводила деньги каким-то незнакомым людям?» - рассказала потерпевшая.
Как оказалось, это было только начало. Мошенники решили не ограничиваться полученной суммой и на протяжении нескольких дней они звонили женщине и давали инструкции по переводу денег. Также они сообщили потерпевшей, что кто-то пытается взять на ее имя кредит и для предотвращения этого, ей нужно самой оформить кредит. Она последовала инструкциям, сняла со счета в банке миллион рублей и перевела их на счета 22 абонентских номеров.
«В следующие несколько дней гражданку продолжили беззастенчиво обманывать. Она поверила, что мошенники пытаются снять все ее сбережения со счетов в другом банке и перевела эти средства на, якобы безопасные счета, а также установила на свой мобильный телефон приложение. В итоге за четыре дня жительница Пензы перечислила мошенникам два миллиона рублей и только после этого поняла, что ее обманули», - пояснила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности мошенников. Также они напоминают, что настоящие сотрудники банка не станут звонить и сообщать о подозрительных операциях. Такие платежи блокируются автоматически, сообщает телеканал «Экспресс».
Видео предоставлено телеканалом.