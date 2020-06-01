Пензенцев проинформировали о фейках, связанных с голосованием

Корпус наблюдателей «За чистые выборы» в преддверии голосования по поправкам в Конституцию организовал видеоконференцию с общественниками, государственными служащими и волонтерами. В центре внимания - фейки, которые могут ограничить право человека на выбор. Как правило недостоверная информация связана с эпидемической ситуацией, доступностью участков для людей с инвалидностью и возможностью стать наблюдателем.

Безопасность на участках для голосования и пандемия за их пределами оказалась широким полем для домыслов. Активисты движения «За чистые выборы» созвали конференцию, на которой обсудили, как бороться с каждым фейком. Из всего потока недостоверной информации выделяют три главных ложных новости о голосовании по поправкам в Конституцию.

«Самыми яркими примерами фейков является недостоверная информация об эпидемиологической обстановке, которая будет на участках в день голосования, о том, что общественным наблюдателем может стать не каждый, вопросы о недоступности избирательных участков, в связи с эпидемиологической обстановкой людей с ограниченными возможностями здоровья», - пояснил координатор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в Пензенской области Андрей Глухов.

Люди с ограниченными возможностями здоровья всегда могут воспользоваться голосованием на дому. А за доступностью участков в регионе следит уполномоченный по правам человека. Что касается наблюдателей, то сейчас в Общественную палату поступило более трех тысяч заявок. Пока на региональном уровне удовлетворена каждая кандидатура. Для безопасности участки обеспечили арсеналом индивидуальных средств защиты, одноразовых ручек, ковриков, термометров. Участниками видеоконференции стали 15 человек.

«Волонтеры тоже включились в этот процесс, чтобы объяснить гражданам, в чем смысл поправок в Конституцию. Волонтерам эти поправки близки, в первую очередь, потому что среди этих поправок есть закрепление их в основном законе», - рассказал директор многофункционального молодежного центра Пензенской области Сергей Зиновьев.

Общественники, волонтеры, представители избиркома называют главную опасность фейков - они могут помешать неинформированному человеку поучаствовать в историческом голосовании, выразить свое отношение к поправкам в Конституцию и не воспользоваться своим правом на выбор. В безопасности и доступности участков, достаточном наличии наблюдателей каждый сможет убедиться уже 25 июня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.