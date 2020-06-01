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20.06.2020г.
Пензенцев проинформировали о фейках, связанных с голосованием

Пензенцев проинформировали о фейках, связанных с голосованием

Пт, 19.06.20 21:26
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Корпус наблюдателей «За чистые выборы» в преддверии голосования по поправкам в Конституцию организовал видеоконференцию с общественниками, государственными служащими и волонтерами. В центре внимания - фейки, которые могут ограничить право человека на выбор. Как правило недостоверная информация связана с эпидемической ситуацией, доступностью участков для людей с инвалидностью и возможностью стать наблюдателем.

Безопасность на участках для голосования и пандемия за их пределами оказалась широким полем для домыслов. Активисты движения «За чистые выборы» созвали конференцию, на которой обсудили, как бороться с каждым фейком. Из всего потока недостоверной информации выделяют три главных ложных новости о голосовании по поправкам в Конституцию.

«Самыми яркими примерами фейков является недостоверная информация об эпидемиологической обстановке, которая будет на участках в день голосования, о том, что общественным наблюдателем может стать не каждый, вопросы о недоступности избирательных участков, в связи с эпидемиологической обстановкой людей с ограниченными возможностями здоровья», - пояснил координатор корпуса наблюдателей «За чистые выборы» в Пензенской области Андрей Глухов.

Люди с ограниченными возможностями здоровья всегда могут воспользоваться голосованием на дому. А за доступностью участков в регионе следит уполномоченный по правам человека. Что касается наблюдателей, то сейчас в Общественную палату поступило более трех тысяч заявок. Пока на региональном уровне удовлетворена каждая кандидатура. Для безопасности участки обеспечили арсеналом индивидуальных средств защиты, одноразовых ручек, ковриков, термометров. Участниками видеоконференции стали 15 человек.

«Волонтеры тоже включились в этот процесс, чтобы объяснить гражданам, в чем смысл поправок в Конституцию. Волонтерам эти поправки близки, в первую очередь, потому что среди этих поправок есть закрепление их в основном законе», - рассказал директор многофункционального молодежного центра Пензенской области Сергей Зиновьев.

Общественники, волонтеры, представители избиркома называют главную опасность фейков - они могут помешать неинформированному человеку поучаствовать в историческом голосовании, выразить свое отношение к поправкам в Конституцию и не воспользоваться своим правом на выбор. В безопасности и доступности участков, достаточном наличии наблюдателей каждый сможет убедиться уже 25 июня, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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