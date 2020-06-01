В Пензе прошел уличный концерт, посвященный врачам

К профессиональному празднику врачей и медсестер в Пензе устроили выступление музыкальной группы. В силу обстоятельств культурная программа оказалась непродолжительной, но приятной.

Благодарность и еще раз благодарность. В последний рабочий день недели спасибо в адрес медиков от лица всех жителей области сказали музыканты. Группа «Классики жанра» выступила перед теми, чью работу было бы точнее назвать служением. Руководство пензенской больницы, которая прикреплена к железной дороге, нашло время в рабочем графике своих подчиненных, чтобы сделать им такой сюрприз.

«Невозможно переоценить профессию медицинского работника. Вы дарите людям надежду, возвращаете людям самое главное - здоровье, а иногда и спасаете жизнь», - сказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону Максим Киселев.

«От вас зависит, наверное, самое главное, что есть у человека. Это его здоровье. Без здоровья невозможна счастливая жизнь», - отметила главный врач Отделенческой клинической больницы на железнодорожной станции «Пенза» Наталья Герцог.

Немного времени перед концертом ушло на поздравительную часть. Чтобы избежать контакта, благодарность заслуженным медработникам объявили на словах. Сами письма им раздадут позже. Взаимными поздравлениями обменялись и гости концерта.

«Я хотела бы от своего имени поздравить всех своих коллег и пожелать всего самого-самого хорошего! Желаю, чтобы всегда было такое же яркое солнце и теплые слова», - пожелала врач клинической лабораторной диагностики Любовь Лелявина.

После недолгой музыкальной программы виновников торжества ждал ещё один маленький сюрприз - в честь людей в белых халатах в небо над Пензой взлетели воздушные шары, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.