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20.06.2020г.
В Пензе прошел уличный концерт, посвященный врачам

В Пензе прошел уличный концерт, посвященный врачам

Пт, 19.06.20 22:29
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К профессиональному празднику врачей и медсестер в Пензе устроили выступление музыкальной группы. В силу обстоятельств культурная программа оказалась непродолжительной, но приятной.

Благодарность и еще раз благодарность. В последний рабочий день недели спасибо в адрес медиков от лица всех жителей области сказали музыканты. Группа «Классики жанра» выступила перед теми, чью работу было бы точнее назвать служением. Руководство пензенской больницы, которая прикреплена к железной дороге, нашло время в рабочем графике своих подчиненных, чтобы сделать им такой сюрприз.

«Невозможно переоценить профессию медицинского работника. Вы дарите людям надежду, возвращаете людям самое главное - здоровье, а иногда и спасаете жизнь», - сказал заместитель начальника Куйбышевской железной дороги по Пензенскому региону Максим Киселев.

«От вас зависит, наверное, самое главное, что есть у человека. Это его здоровье. Без здоровья невозможна счастливая жизнь», - отметила главный врач Отделенческой клинической больницы на железнодорожной станции «Пенза» Наталья Герцог.

Немного времени перед концертом ушло на поздравительную часть. Чтобы избежать контакта, благодарность заслуженным медработникам объявили на словах. Сами письма им раздадут позже. Взаимными поздравлениями обменялись и гости концерта.

«Я хотела бы от своего имени поздравить всех своих коллег и пожелать всего самого-самого хорошего! Желаю, чтобы всегда было такое же яркое солнце и теплые слова», - пожелала врач клинической лабораторной диагностики Любовь Лелявина.

После недолгой музыкальной программы виновников торжества ждал ещё один маленький сюрприз - в честь людей в белых халатах в небо над Пензой взлетели воздушные шары, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
Канадский врач поделился мнением о Пензе, ее медицине и культуре
11.04.2020 17:02
В Пензенской области хотят законсервировать дворянские усадьбы
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