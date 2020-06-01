Сергей Капралов провел брифинг в стенах медиахолдинга «Экспресс»

Более 12 тысяч предпринимателей воспользовались субсидией от государства на выплату заработных плат. Это одна из мер поддержки в условиях пандемии. Всего на нее могут рассчитывать 16 тысяч бизнесменов региона. А вот кредитом под два процента годовых могут воспользоваться гораздо больше предпринимателей. Быть в списке отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса для этого не требуется.

Первые результаты срочных экономических мер в пандемию обсудили на брифинге в стенах медиахолдинга «Экспресс». В режиме реального времени на вопросы журналистов и читателей информационного агентства «Пенза-пресс» отвечал министр экономики региона. Одна из важнейших задач: через бизнес поддержать занятость населения и сохранить рабочие места. Так целый ряд предприятий имеет право на безвозмездную субсидию в сумме минимального размера оплаты труда на каждого сотрудника. Индивидуальные предприниматели тоже могут воспользоваться такой субсидией.

«За апрель уже 12 с лишним тысяч субъектов малого и среднего бизнеса получили эти выплаты, в размере порядка 500-т миллионов рублей. На сегодняшний день идут выплаты за май. Регистрирует данную субсидию налоговая служба, поэтому подавать заявление нужно через личный кабинет налогоплательщика на сайте федеральной налоговой службы. Потенциальных получателей этой субсидии 14 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Хотел бы сразу оговориться, что здесь учитывается основной вид деятельности», - сообщил министр экономики Пензенской области Сергей Капралов.

Узнать, считается ли ваш бизнес пострадавшей отраслью можно на сайте налоговой службы по ИНН. Впрочем, существуют меры поддержки и для тех предприятий, которые в список пострадавших отраслей и вовсе не были включены. Это, например, льготная программа кредитования под 2 %. Этот кредит по условиям должен пойти также- на заработную плату сотрудникам. А если руководитель сумел в течении года сохранить 90% рабочих мест- кредит возвращать не придется, его полностью погасит государство.

«Бизнесы, которые определены 696-м постановлением российской федерации, куда входит и обрабатывающее производство, производители мебели, детских товаров, игрушек и так далее. На сегодняшний день большое количество субъектов бизнеса подают заявки на получение данной кредитной программы в банке и по нашим оценкам, 30 тысяч субъектов, которые могут претендовать на данную поддержку», - рассказал Сергей Капралов.

Эти меры приняты по инициативе президента России Владимира Путина, об их необходимости он объявил в одном из своих обращений. Реализация всех мер поддержки бизнесу в нашем регионе на личном контроле губернатора Ивана Белозерцева. Общая сумма, которую направили на меры поддержки в регионе более 2,7 миллиардов рублей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.