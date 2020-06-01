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20.06.2020г.
Александр Воронков рассказал, как в 2020 году будет проходить ЕГЭ

Александр Воронков рассказал, как в 2020 году будет проходить ЕГЭ

Пт, 19.06.20 23:43
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Выпускники в 2020 году смогут поменять предмет по ЕГЭ. Об этом сообщил глава регионального министерства образования Александр Воронков. Основной период сдачи Единого госэкзамена начнется третьего июля - в этот день те, кто собирается поступать в вуз, будут сдавать географию, литературу и информатику.

Десятиклассники в этом году не смогут сдать Единый государственный экзамен - раньше такое право у них было. В связи с пандемией Рособрнадзор решил перестраховаться и сократить количество сдающих. Зато у выпускников появилось преимущество - они смогут изменить предмет, по которому сдают ЕГЭ. Сделать это можно только в том случае, если школьник изначально выбрал иногородний вуз для поступления, но после решил учиться дома.

«Выпускники должны явиться в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 дней до экзамена. Также они должны дать объяснение, почему хотят заменять тот или иной предмет, после чего комиссия рассматривает заявку и принимает решение», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Безопасность - превыше всего. На входе в пункты сдачи ЕГЭ каждому измерят температуру. Если она будет повышенная, в школу вызовут родителей и скорую помощь, а экзамен перенесется на дополнительный период. Всем выпускникам будут предложены маски и перчатки. Правда, при написании экзамена их можно не использовать - ради комфорта детей. Достаточно будет дезинфицирующего средства. Организаторы проведения ЕГЭ, напротив, обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

«Данные средства индивидуальной защиты закуплены за счет средств областного бюджета и доведены до пунктов проведения экзаменов. Последние поступления и поставки обеззараживающих комплексов будут сделаны до 30 июня», - пояснил Александр Воронков.

Количество человек в аудиториях сократится. Вместо 15-18, как раньше, в одно помещение будут пускать 8-12 выпускников. В связи с этим пришлось увеличить число аудиторий и пунктов сдачи экзамена. Кроме того, по всей стране на два дня разделили сдачу русского языка - самого популярного предмета по ЕГЭ. В Пензенской области его будут писать около 5 тысяч 300 человек. В свою очередь, региональное министерство образования ввело еще одно новшество.

«В федеральном расписании обществознание и химия стоят в один день, и мы приняли решение их разделить. Те, кто будет сдавать общество, будут сдавать в утвержденный день, а те, кто сдает экзамен по химии, - 24 июля, в резервный день», - сообщил Александр Воронков

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ - а их в Пензенской области будет 29 - вскоре проведут репетиции экзаменов без участия детей. Они пройдут под контролем федеральных наблюдателей для отработки действий преподавателей. Основной период сдачи начнется третьего июля. Резервные дни установлены с третьего по восьмое августа. Напомним, что согласно указу президента, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.

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В отношении СМУП «Пензалифт» открыли конкурсное производство
19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
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14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
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24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
Любовь и профессия: ветеринары Сумбаевы рассказали о рабочих буднях, семье и необычных пациентах
17.04.2020 16:30
Застряли на Бали из-за коронавируса. Пензенец рассказал о попытках улететь домой
17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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