Александр Воронков рассказал, как в 2020 году будет проходить ЕГЭ

Выпускники в 2020 году смогут поменять предмет по ЕГЭ. Об этом сообщил глава регионального министерства образования Александр Воронков. Основной период сдачи Единого госэкзамена начнется третьего июля - в этот день те, кто собирается поступать в вуз, будут сдавать географию, литературу и информатику.

Десятиклассники в этом году не смогут сдать Единый государственный экзамен - раньше такое право у них было. В связи с пандемией Рособрнадзор решил перестраховаться и сократить количество сдающих. Зато у выпускников появилось преимущество - они смогут изменить предмет, по которому сдают ЕГЭ. Сделать это можно только в том случае, если школьник изначально выбрал иногородний вуз для поступления, но после решил учиться дома.

«Выпускники должны явиться в государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 7 дней до экзамена. Также они должны дать объяснение, почему хотят заменять тот или иной предмет, после чего комиссия рассматривает заявку и принимает решение», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Безопасность - превыше всего. На входе в пункты сдачи ЕГЭ каждому измерят температуру. Если она будет повышенная, в школу вызовут родителей и скорую помощь, а экзамен перенесется на дополнительный период. Всем выпускникам будут предложены маски и перчатки. Правда, при написании экзамена их можно не использовать - ради комфорта детей. Достаточно будет дезинфицирующего средства. Организаторы проведения ЕГЭ, напротив, обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

«Данные средства индивидуальной защиты закуплены за счет средств областного бюджета и доведены до пунктов проведения экзаменов. Последние поступления и поставки обеззараживающих комплексов будут сделаны до 30 июня», - пояснил Александр Воронков.

Количество человек в аудиториях сократится. Вместо 15-18, как раньше, в одно помещение будут пускать 8-12 выпускников. В связи с этим пришлось увеличить число аудиторий и пунктов сдачи экзамена. Кроме того, по всей стране на два дня разделили сдачу русского языка - самого популярного предмета по ЕГЭ. В Пензенской области его будут писать около 5 тысяч 300 человек. В свою очередь, региональное министерство образования ввело еще одно новшество.

«В федеральном расписании обществознание и химия стоят в один день, и мы приняли решение их разделить. Те, кто будет сдавать общество, будут сдавать в утвержденный день, а те, кто сдает экзамен по химии, - 24 июля, в резервный день», - сообщил Александр Воронков

Во всех пунктах сдачи ЕГЭ - а их в Пензенской области будет 29 - вскоре проведут репетиции экзаменов без участия детей. Они пройдут под контролем федеральных наблюдателей для отработки действий преподавателей. Основной период сдачи начнется третьего июля. Резервные дни установлены с третьего по восьмое августа. Напомним, что согласно указу президента, ЕГЭ в этом году будут сдавать только те, кто собирается поступать в вузы, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.