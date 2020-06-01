В Кузнецком районе произошло ДТП со смертельным исходом

Дорожно-транспортное происшествие с трагичным исходом. В Кузнецком районе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком. Один человек погиб.
Авария произошла около трех часов ночи. Между собой столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик «МАН». Удар большегруза пришелся в бок легковушки. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель отечественного автомобиля, мужчина 1990 года рождения, от полученных травм скончался. Пассажир легковушки был госпитализирован. Обстоятельства аварии станут известны после проверки, которую проведут сотрудники Госавтоинспекции, сообщает телеканал «Экспресс
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Видео предоставлено телеканалом.