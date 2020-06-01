На улицах Пензы появятся баннеры с поздравлениями врачам

На самых оживленных улицах города Пензы стали появляться поздравительные баннеры в честь наступающего Дня медицинского работника. На них изображено красное сердце, которое оберегают заботливые руки. Билборд подписан - «Поздравляем!».
Пока монтажники установили пять конструкций: на улицах Чехова, Суворова, Пушкина, Ленинградской и на проспекте Строителей. Всего по городу в скором времени появится 19 баннеров, их распределят по всем микрорайонам. Поздравить медиков таким образом придумали в министерстве здравоохранения. Городская администрация выделила под этот проект самые выгодные места, сообщает телеканал «Экспресс
».
Видео предоставлено телеканалом.