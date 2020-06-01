В Пензе на ул. Пушкина опасно просел асфальт

В Пензе разместили фото в сообществе автолюбителей с просьбой быть внимательнее при движении по ул. Пушкина. В одной из полос просел асфальт. В любой момент он может обвалиться.

«Провал на ул. Пушкина во второй̆ полосе, 30 метров не доезжая до Володарского», - написал автор поста.

Сообщение вызвало дискуссию среди пензенцев в комментариях. Они вспомнили про ЧП на ул. Аустрина, которое произошло в прошлом году. Машина с людьми провалилась в яму с кипятком. Водитель и пассажир сварились заживо.

Судя по фото, предупреждающих ограждений у ямы на ул. Пушкина не было. Поэтому водители должны быть максимально внимательными при движении по участку дороги. Также об опасности автору поста рекомендовали сообщить в городской Департамент ЖКХ.