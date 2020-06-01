В ВОЗ сообщили об опасной стадии распространения коронаивруса

В четверг ВОЗ получил сообщения о более 150 тысячах новых случаев заражения.

«Сообщения о половине этих случаев пришли из Северной и Южной Америки, о большом числе заболевших информировали также из Южной Азии и Ближнего Востока. Мир находится в новой и очень опасной фазе», - сказал он.

Он отметил, что многие устали от нахождения дома, и понятно желание стран открыть границы. Но вирус быстро распространяется и он опасен, пишет ТАСС.

Тедрос Аданом Гебрейесус напомнил, что нужно соблюдать безопасную дистанцию, носить маску при необходимости, не забывать о гигиене. Власти стран должны продолжать тестирование людей, лечение заболевших.