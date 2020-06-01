Эксперты отметили пензенскую организацию питания школьников

В рамках конференции по школьному питанию, которая прошла на базе МГУТУ им. К.Г. Разумовского, обсудили ситуацию в регионах. Опыт Пензенской области отметили как позитивный.

Модератор, председатель Всероссийского педагогического собрания. Валентина Иванова назвала Пензенский регион одним из передовых по организации питания школьников.

По словам главы пензенского минобра Александра Воронкова, охват горячим питанием 97,7% и работа по увеличению этого показателя продолжается, сообщает пресс-центр областного правительства.

С 1 сентября все учащиеся начальной школы, по поручению президента РФ, будут получать бесплатное питание.

«Школьные пищеблоки готовы к реализации проекта на 100%», - подчеркнул министр.

На эти цели из федерального бюджета предусмотрено на сентябрь-декабрь – 164 404,3 тыс. руб., из консолидированного бюджета Пензенской области – 45 830,8 тыс. руб. В 2021 году общее финансирование за счет всех источников составит 602 751,6 тыс. руб.