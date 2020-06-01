Житель Пензы похвастался богатым уловом

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$ 69 р
€ 78 р
Житель Пензы в Сети разместил фото богатого улова. Судя по кадрам, он с друзьями наловил больше ведра, большая часть – караси.
«10 Артель. Исключительно на червя. Улов на троих», - написал автор поста.
В комментариях рыбаки похвалили за богатый улов, отметив, что такой тихий отдых очень полезен.
На природе жителям региона нужно соблюдать меры безопасности – не бросать окурки, не оставлять пламя без присмотра. Нельзя оставлять после себя мусор.