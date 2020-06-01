В Пензенской области назвали прирост заболевших Covid-19 за сутки

В Пензенской области по данным на утро 20 июня коронавирусом заболели еще 73 человека. В результате всего с начала наблюдений в регионе заразились 4224 жителя.

Большое количество новых пациентов отмечается в Мокшанском районе – 12. Столько же заразившихся – в Пензе. 10 человек попали в больницу в Колышлейском районе. В Лопатинском и Башмаковском районах – по девять. Эти муниципалитеты стали лидерами по числу новых случаев коронавируса за сутки.

Среди новых пациентов – 11 детей, причем трое – годовалые малыши.

Напомним, Пензенская область переходит на второй этап снятия ограничений. Документ подписал губернатор Иван Белозерцев. Не смотря на это, жителей призывают не забывать про масочный режим, социальную дистанцию и гигиену. Опасность заражения все еще высока.