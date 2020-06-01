В Пензе рассказали, как абитуриенты будут поступать в вузы в этом году

Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов в программе «Кабинет министров» на телеканале «Экспресс» рассказал об особенностях поступления и зачисления в региональные вузы в этом году.

«Главная особенность 2020 года заключается в том, что абитуриенту не нужно приезжать в вуз и письменно подтверждать подачу документов. Это даже, наверное, удобнее будет», — сообщил он.

Олег Ягов разъяснил также, что при поступлении абитуриент может пойти двумя путями.

«Первый — это когда каждый вуз создает собственную платформу, где есть личный кабинет абитуриента, и там заполняется вся необходимая информация. И даже в конце, когда абитуриенту будет предлагаться поступить в этот вуз, при условии, что он зачислен и прошел конкурсный отбор, то он просто должен буде дать ответ: согласен или не согласен. И также существует федеральная платформа, где можно зарегистрироваться и подать заявление в тот или иной университет», — уточнил он.

Такие нововведения вызываны пандемией коронавируса.