В Пензенской области от Covid-19 вылечились более 3,5 тысяч человек

В Пензенской области продолжает увеличиваться число вылечившихся от коронавируса пациентов. Так, по данным на вечер 19 июня, в регионе выписали 137 жителей.

По данным официального представителя областного правительства Дины Черемушкиной, всего с начала наблюдения в регионе вылечились 3667 человек.

В Пензенской области переходят на второй этап снятия ограничений. Разрешено работать библиотекам, музеям, летним кафе. При этом жители должны соблюдать масочный режим, дистанцию, гигиену.