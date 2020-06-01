В Пензенской области от Covid-19 вылечились более 3,5 тысяч человек

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В Пензенской области продолжает увеличиваться число вылечившихся от коронавируса пациентов. Так, по данным на вечер 19 июня, в регионе выписали 137 жителей.
По данным официального представителя областного правительства Дины Черемушкиной, всего с начала наблюдения в регионе вылечились 3667 человек.
В Пензенской области переходят на второй этап снятия ограничений. Разрешено работать библиотекам, музеям, летним кафе. При этом жители должны соблюдать масочный режим, дистанцию, гигиену.