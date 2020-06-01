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20.06.2020г.
В Пензенских вузах будет расти количество бюджетных мест

В Пензенских вузах будет расти количество бюджетных мест

Сб, 20.06.20 17:27
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В высших учебных заведениях Пензенской области в соответствии с федеральной повесткой будет расти количество бюджетных мест. Об этом в программе «Кабинет министров» на телеканале «Экспресс» рассказал заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

«Я общался с одним из представителей вузов Пензы, и они сказали, что в 2020 году на 30 процентов увеличилось количество бюджетных мест. И сейчас рассматриваются заявки на 2021 год. Ещё будет увеличение», — сообщил он, назвав это известие очень хорошей новостью.

Герой программы добавил также, что ему приятно осознавать возвращение популярности специальностей, которые работают на экономику региона.

«Сейчас увеличится количество бюджетных мест на такой профиль как «Химические технологии», «Машиностроение» сейчас очень популярная специальность. Конечно, не открою секрет, что прорывное сейчас направление — это IT-технологии. И Пензенская область находится на очень хороших позициях не только в Российской Федерации, но и в мире по нашим специалистам, которые нарасхват, и которые зарабатывают достаточно большие деньги за свои разработки», — пояснил зампред правительства.

По словам Олега Ягова, очень важным на сегодняшний день является и поддержка педагогического образования.

«На федеральном уровне это понимают. Мы рассчитываем в 2021 году получить хотя бы на 30, 50 процентов больше бюджетных мест на педагогические профильные направления подготовки», — отметил он.

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19.06.2020 17:13
С надеждой на правильные выводы. Интервью с актером Антоном Некрасовым
17.06.2020 18:02
«Университет-Визит»: прозябание с оптимизмом
16.06.2020 14:55
Полупустые ТЦ и уличные очереди: как COVID-19 изменил шопинг в Пензе
16.06.2020 13:10
Кино как спасение. Интервью со Светланой Старостиной
01.06.2020 17:46
Плюсы и минусы «Дизеля» в межсезонье
29.05.2020 14:42
Пензенцы рассказали, чем мечтают заняться после отмены самоизоляции
28.05.2020 11:55
В Пензе экипаж для парадного выхода Т-34 сформируют из ветеранов предприятий
26.05.2020 07:39
Самореализация в декрете. Три вдохновляющие истории от пензенских мам
22.05.2020 17:33
Борьба за каждый вздох. Как живут пензенцы с муковисцидозом
21.05.2020 14:18
В Воскресеновке решают вопрос об установке в селе нового памятника
15.05.2020 02:31
«У меня – коронавирус». Реальные истории больных Covid-19
14.05.2020 17:31
Тяжело ли дети болеют Covid-19. Интервью с детским инфекционистом из Пензы
14.05.2020 13:17
Вторая жизнь игрушек: в Пензе появился экопаблик для детей и родителей
06.05.2020 14:45
В Воскресеновке не могут определиться с памятником воинам-освободителям
30.04.2020 15:41
О джазе, мае и не только. Большое интервью с Олегом Рубцовым
30.04.2020 11:33
Старейшему пензенскому училищу исполнилось 200 лет
29.04.2020 18:12
Стала известна причина появления массы мертвой рыбы в Шемышейском районе
27.04.2020 14:07
«Дорожник» и «Зенит»: быть ли в этом году «сурскому дерби»?
24.04.2020 15:48
Пензенцев просят помочь с кормами для лошадей
23.04.2020 17:29
Почему в Союзе театральных деятелей РФ заявили об удручающей обстановке в Пензе
23.04.2020 16:11
В Пензе восстанавливают здание завода имени Фрунзе
22.04.2020 18:03
Пензенская группа «Мариванна» сняла кавер на песню Дмитрия Маликова
22.04.2020 12:51
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17.04.2020 16:30
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17.04.2020 14:25
Как пензенцам «выбить» у банков кредитные каникулы и реструктуризировать долг
13.04.2020 15:29
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