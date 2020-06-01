В Пензенских вузах будет расти количество бюджетных мест

В высших учебных заведениях Пензенской области в соответствии с федеральной повесткой будет расти количество бюджетных мест. Об этом в программе «Кабинет министров» на телеканале «Экспресс» рассказал заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

«Я общался с одним из представителей вузов Пензы, и они сказали, что в 2020 году на 30 процентов увеличилось количество бюджетных мест. И сейчас рассматриваются заявки на 2021 год. Ещё будет увеличение», — сообщил он, назвав это известие очень хорошей новостью.

Герой программы добавил также, что ему приятно осознавать возвращение популярности специальностей, которые работают на экономику региона.

«Сейчас увеличится количество бюджетных мест на такой профиль как «Химические технологии», «Машиностроение» сейчас очень популярная специальность. Конечно, не открою секрет, что прорывное сейчас направление — это IT-технологии. И Пензенская область находится на очень хороших позициях не только в Российской Федерации, но и в мире по нашим специалистам, которые нарасхват, и которые зарабатывают достаточно большие деньги за свои разработки», — пояснил зампред правительства.

По словам Олега Ягова, очень важным на сегодняшний день является и поддержка педагогического образования.

«На федеральном уровне это понимают. Мы рассчитываем в 2021 году получить хотя бы на 30, 50 процентов больше бюджетных мест на педагогические профильные направления подготовки», — отметил он.